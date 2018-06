Instituto de Telecomunicações quer melhorar a segurança da “Internet das Coisas”

Uma equipa de investigação do Instituto de Telecomunicações (pólo da Covilhã) prepara-se para lançar, já no próximo mês de julho, o projeto “SECURIoTESIGN – Towards the assurance of SECURity by dESIGN of the Internet of Things”, cujo principal objectivo é “assegurar que a tecnologia de segurança apropriada é corretamente identificada e integrada no design e desenvolvimento de soluções e equipamentos de Internet das Coisas (IoT)”.

Recorde-se que a “Internet das Coisas” se assume como uma rede de equipamentos físicos, veículos, electrodomésticos e outros itens incorporados em sistemas electrónicos ou softwares. Pressupõe, ainda, um determinado nível de conectividade, que permita que esses objectos se conectem e troquem dados entre si.

“Existem vários métodos de engenharia de segurança, assim como mecanismos, medidas de controlo e protocolos disponíveis para as mais diversas tecnologias e paradigmas IoT, mas – muitas vezes, fruto da pressão de mercado – grande parte dos sistemas são desenvolvidos sem garantias a nível da segurança”, explicou Pedro Inácio, coordenador do projecto.