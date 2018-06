Projecto de transformação de rede da Altice Portugal distinguido pela Huawei

A Altice Portugal tem vindo a validar a tecnologia DWDM Huawei de 200/400Gbps em contexto de laboratório, com vista “a fazer face aos desafios tecnológicos que se avizinham a curto e médio prazos”.

O “crescimento de tráfego previsto, a proliferação de soluções de IoT e M2M, a interligação de sistemas de data centers ou a introdução do 5G constituem factores de transformação tecnológica que exigem dotar as infraestruturas de comunicações das melhores valências, resiliência e capacidade de segurança”.

Ao longo deste ano, a Altice Portugal levará a cabo um trial de 200/400Gbps, contribuindo “para acelerar a implementação desta tecnologia e responder com a maior rapidez às necessidades de comunicação”.

A tecnologia DWDM Huawei de 200/400Gbps abrangerá todo o país, incluindo as ligações inter-ilhas nos Açores e o Anel Continente-Açores-Madeira e, ainda, o Anel de Londres no Reino Unido.

De acordo com Luís Alveirinho, Chief Technology Officer da Altice Portugal, “este reconhecimento da Huawei vem dignificar e engrandecer ainda mais todo o trabalho desenvolvido pela Altice Portugal no robustecimento das suas infraestruturas e redes, não só para assegurar o melhor funcionamento de todos os seus serviços de comunicações no dia a dia de cada um dos seus clientes, mas também, num movimento de permanente inovação, antecipação e preparação do futuro, garantir as melhores condições de acesso face aos desafios de transformação tecnológica”. “Com a nova tecnologia, a Altice Portugal sinaliza a sua capacidade de se reinventar e posicionar face ao futuro, mostrando mais uma vez a sua liderança tecnológica no mercado e a sua dimensão como player de projecção internacional”, rematou Luís Alveirinho.

Para Chris Lu, CEO da Huawei em Portugal, “é com enorme satisfação que atribuímos este prémio à Altice Portugal. A Huawei em parceria com a Altice Portugal tem desenvolvido diversas iniciativas no sentido de acelerar a implementação de tecnologias de ponta (e.g. NB-IOT, 5G) de uma forma sustentável. Com a realização deste projecto, a Altice Portugal é pioneira em Portugal e na Europa, mostrando mais uma vez a sua liderança no desenvolvimento da sociedade digital em Portugal”.