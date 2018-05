Projecto Casa Eustace distinguido com menção honrosa no SAPA Awards

O projecto Casa Eustace, no Funchal, recebeu uma menção honrosa na edição de 2018 do SAPA Awards na categoria de habitação nova familiar.

A cerimónia do SAPA Awards, que decorreu na Fundação Serralves, no Porto, perante mais de 300 pessoas, distingui 15 projectos, entre os quais a Casa Eustace no Funchal.

Os projectos premiados foram para áreas como por exemplo o Comércio e Serviços, Educação, Reabilitação de Edifícios de Escritórios, Habitação Nova Unifamiliar, Reabilitação em Hotelaria, Saúde, Arquitectura e Design, Tecnologia e Sustentabilidade.