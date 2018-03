Programa App Start Up apoia aplicações criadas por jovens dos 10 aos 18 anos

Há um novo apoio aos jovens empreendedores que tenham desenvolvido aplicações para dispositivos móveis. A primeira edição do App Start Up vai disponibilizar mentoria, formação ou financiamento aos melhores projetos criados por alunos dos 10 aos 18 anos.

O arranque desta iniciativa acontece esta quarta-feira, 14 de março, na feira educativa Futurália, que decorre na Feira Internacional de Lisboa (FIL), entre os dias 14 e 17 de março. Um conjunto de 20 equipas de alunos (participantes nas edições anteriores do programa Apps for Good) vai receber tutoria em processos do design, implementação e publicação de aplicações por parte de uma equipa de formadores do IADE.

“Vamos realizar a primeira edição do App Start Up na Futurália com o objetivo de criar condições para que os alunos que já participaram nas três últimas edições do programa continuem e consolidem o excelente trabalho que têm desenvolvido, e que consigam desenvolver profissionalmente a sua aplicação”, explicou João Baracho, diretor executivo da organização não-governamental CDI Portugal.