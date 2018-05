Profissionais das Terapias Não Convencionais protestam contra “concorrência desleal” na profissão

Os profissionais das Terapias Não Convencionais convocaram esta quarta-feira uma manifestação para pedir aos representantes parlamentares o acesso às cédulas profissionais pelos formados pós-2013. A iniciativa está marcada para o próximo dia 4 de junho em frente à Assembleia da República, estando prevista a entrega de uma petição de apelo à resolução imediata desta situação.

A manifestação agendada pela Federação Nacional de Escolas de Medicina Tradicional, Complementar e Alternativa/Terapêuticas Não Convencionais (FNE-MTCA) contesta o acesso às candidaturas às cédulas profissionais, que está vedado a quem iniciou atividade depois de outubro de 2013.

A FNE-MTCA considera que esta situação “viola o direito à igualdade no exercício da profissão previsto na Constituição e constitui concorrência desleal, favorecendo os que se podem candidatar em detrimento de muitos outros a quem, injustamente, é vedada essa hipótese”.

A manifestação conta com o apoio de 67 entidades nacionais e estrangeiras e tem início marcado para as 9h30 no Marquês de Pombal. Os profissionais das Terapias Não Convencionais seguem depois em protesto até à Assembleia da República.