Professores em vigília esta sexta-feira à noite em Viana do Castelo

O SIPE – Sindicato Independente de Professores e Educadores convocou uma vigília pela defesa da Escola Pública, apelando a todos os docentes que se manifestem esta sexta-feira, em Viana do Castelo, contra a intransigência do Ministério da Educação em não contabilizar um quarto do seu tempo de trabalho, congelado durante 9 anos, 4 meses e 2 dias.

A vigília terá lugar na Praça da República, em Viana do Castelo, a partir das 22h00 desta, sexta-feira, 6 de julho, sendo esperadas, segundo o SIPE, “centenas de pessoas, entre professores familiares, que exigem ver contabilizado na íntegra o tempo de serviço congelado aos docentes”.