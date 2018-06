Professores do ensino artístico da Madeira levantam greve às avaliações

Os professores do Conservatório – Escola Profissional das Artes (CEPAM), da Madeira, decidiram levantar a greve que estava em vigor a todas as actividades de avaliação, disse o Sindicato dos Professores da Madeira (SPM).

“Os sócios do Sindicato dos Professores da Madeira a lecionar no CEPAM, reunidos hoje no plenário realizado na sede do sindicato, decidiram levantar a greve em curso no Conservatório a todas as atividades de avaliação, a partir das 00:00 de amanhã, sexta-feira”, pode ler-se no comunicado divulgado pela direção desta estrutura sindical.

O sindicato explica que a decisão surge na “sequência das alterações ao diploma de reposicionamento na carreira, verificadas na última proposta da Secretaria Regional de Educação” da Madeira.