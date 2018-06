Professor da Nova SBE premiado por investigação sobre exportadoras

Luís Filipe Lages estudou mais de 500 exportadores portugueses. A investigação que produziu entre 1996 e 2008 prova que os gestores definem a sua estratégia atual com base nos resultados de desempenho anteriores, ao contrário do que defende grande parte da investigação na área de gestão. Ou seja, o desempenho afeta a estratégia atual que, por sua vez, afeta o desempenho futuro.

Em 2008, Luís Filipe Lages publicou em conjunto com Sandy Jap, da Emory University, e David Griffith, da Michigan State University, um artigo no Journal of International Business Studies intitulado “The role of past performance in export ventures: a short-term reactive approach”. Com isso, ganhou o AMA Global Marketing SIG Research in Excellence Award, que reconhece “um artigo excecional” publicado numa revista mundialmente respeitada e que teve uma contribuição significativa para a literatura de marketing global nos últimos 10 anos (2008-2017).

Para o investigador, o prémio é particularmente especial, uma vez que a comunidade científica só aceitou esta ideia disruptiva agora, isto é 10 anos depois. “Este trabalho põe em causa trabalhos anteriores, os quais assumem que os gestores são proactivos e o desempenho é uma consequência da estratégia”, refere uma nota da Nova SBE. A ideia de olhar para a relação entre estratégia empresarial e desempenho como algo dinâmico está na origem da Value Creation Wheel (VCW), ferramenta criada pelo investigador.