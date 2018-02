Produtos da mutualista que serão supervisionados pela ASF têm de cumprir DMIF II

Os produtos mutualistas que são vendidos aos balcões da Caixa Económica Montepio Geral, e que forem substancialmente parecidos com produtos de seguros, também serão aplicadas as regras DMIF II. As novas regras dos mercados financeiros que foram hoje a debate no parlamento vão ser aplicadas à Associação Mutualista Montepio Geral a partir do momento em que a supervisão das mutualistas de grande dimensão passar para a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) no âmbito do novo Código das Associações Mutualistas.

Isto é, todos os produtos de capitalização da Associação Mutualista, que serão supervisionados, de acordo com o novo código das mutualistas, pelo regulador dos seguros ASF, passarão a ser supervisionados no âmbito da nova lei da transparência dos mercados, DMIF II.

O novo diploma cria restrições à venda de alguns produtos financeiros, amplia a informação a prestar aos clientes e reforça as sanções sobre más práticas comerciais, para além de reforçar o poder dos supervisores financeiros.

Os produtos mutualistas do Montepio que forem substancialmente parecidos com seguros terão que seguir as regras da DMIF II, ou seja terão que seguir uma política de transparência na informação aos clientes e garantir quando se cria um produto financeiro terá que ser logo definido a quem é que este se destina. A avaliação da adequação do perfil do cliente ao produto é uma condição a que passam a estar obrigados os arquitectos desses produtos.

E podem ser sujeitos a sanções, tal como acontece com os outros produtos financeiros.

Sempre que se verificarem desvios relevantes entre os produtos e o seu mercado-alvo, as instituições serão confrontadas pelo supervisor (CMVM, BdP e ASF).

Cada supervisor financeiro pode determinar o fim da comercialização de um determinado produto que esteja sob a sua supervisão.

O Governo quer que os incumpridores das novas regras dos mercados financeiros paguem multas pesadas. Segundo a proposta de lei para para a transposição da revisão da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II), que visa reforçar a segurança dos investidores, a fiscalização da diretrizes de venda de depósitos estruturados seja feita pelo Banco de Portugal.

Contra-ordenações especialmente graves das novas regras serão puníveis com sanções entre os 10 mil e os cinco milhões de euros, no caso das empresas, ou entre quatro mil e mil milhões de euros, no caso de pessoa singular, caso seja aprovada a proposta do Governo, em debate no Parlamento, a partir desta quinta-feira.

Quanto à relação com os clientes, entram nesta categoria, a não avaliação da adequação do perfil do cliente ao depósitos estruturados, antes da comercialização, bem como não prestação de serviços de consultoria ou a violação das regras relativas à prestação de informação na comercialização de depósitos, relativas à categorização de clientes no contexto da comercialização de depósitos estruturados.

Já em relação aos colaboradores, considera-se contra-ordenação grave infrações às normas previnem que os objetivos de vendas individuais não entrem em conflito com os interesses dos clientes, bem como às regras que relativas aos conhecimentos e competências, que obrigam a que todos os colaboradores passem a ter, até final de 2019, qualificações específicas.

“Compete ao Banco de Portugal a fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do presente regime para as instituições de crédito que comercializam depósitos estruturados, para as entidades habilitadas a prestar serviços de consultoria relativamente a depósitos estruturados e respetivos agentes vinculados, bem como a aplicação, se for caso disso, das respetivas coimas e sanções acessórias”, explica a proposta de lei.

A nova legislação procede à alteração das regras de comercialização de produtos financeiros e de organização dos intermediários financeiros, garantindo uma maior proteção dos consumidores e dos investidores não profissionais e aumentando a transparência dos serviços prestados pelas instituições financeiras.

A nova lei prevê que as instituições financeiras passem a ter de definir processos de aprovação e comercialização dos produtos financeiros, tendo em conta os interesses, objetivos e caraterísticas dos clientes, de modo a minimizar os riscos de conflitos de interesses.

Uma das exigências que prevê a Diretiva comunitária (com normas previstas no anteprojeto de Diploma de transposição da DMIF II) é a certificação obrigatória dos colaboradores dos Intermediários Financeiros (nomeadamente bancos) que prestam consultoria para investimento ou comercializam instrumentos financeiros junto do público.

São também definidas novas regras para a formação e remuneração dos trabalhadores das instituições financeiras.

Outra das principais alterações que a directiva vai trazer é que o serviço de recebimento de “research” por parte dos intermediários financeiros terá de passar a ser pago, de modo a evitar situações de conflitos de interesse, o que poderá contribuir para o desaparecimento das PMEs cotadas das recomendações a investidores.