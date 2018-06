Produção líquida de energia eléctrica cai 11% em maio

Segundo as Estatística Mensal de Exploração do Sistema Elétrico Nacional da REN, em maio de 2018, o total da produção líquida de energia elétrica e o total do consumo de energia elétrica registaram variações homólogas de -10,8% e 0,1%, respetivamente. O saldo importador registou um valor de 71 GWH em maio de 2018.

No período acumulado de janeiro a maio de 2018, o total da produção líquida de energia elétrica e o total do consumo de energia acumulada apresentaram variações homólogas de -4,3% e 4,8%, respetivamente.