Produção de luvas leva investimento de 20 milhões para Famalicão

A Raclac vai investir 20 milhões de euros em Vila Nova de Famalicão na primeira fábrica da Europa de luvas de exame descartáveis. A nova unidade industrial está inserida num projeto que a empresa classifica como “inovador” e “vanguardista”. A primeira pedra foi lançada sexta-feira, 8 de junho, na freguesia de Cruz, com as presenças da secretária de Estado da Indústria, Ana Lehmann, e do Presidente da Câmara, Paulo Cunha

Segundo fonte oficial da autarquia, serão produzidas luvas de exame descartáveis para a área da saúde “de forma inovadora, através de uma tecnologia desenvolvida pela própria empresa durante cerca de três anos”. Trata-se de uma linha de produção 100% automatizada, com 48 robôs e sem intervenção humana, do princípio ao fim. A produção será feita em ‘sala limpa’, tal como o embalamento, garantindo luvas totalmente seguras, e todo o processo possibilitará o reaproveitamento e a poupança de água e de energia.

“Não existe outra linha de produção semelhante no mundo”, assegurou Eduardo Rocha, presidente do conselho de administração da Raclac, citado em comunicado.