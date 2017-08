O Programa de Desenvolvimento Rural da Madeira (PRODERAM) já aprovou 92,4 milhões de euros de despesa pública sendo que 81,5 milhões de euros são comparticipação do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER) até ao segundo trimestre do ano.

Do PRODERAM já foram executados até ao segundo trimestre 21,5 milhões de euros de despesa pública. O FEADER é responsável por 19 milhões de euros.

A taxa de execução do PRODERAM foi de 11% no segundo trimestre e coincide com a taxa de pagamentos. A taxa de compromisso subiu de 9% no terceiro trimestre de 2016 para os 45% no segundo trimestre de 2017.