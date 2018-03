Procurar emprego fora do local de residência? Um em cada três desempregados em Portugal descarta possibilidade

Em Portugal, 29% dos jovens desempregados em 2016 não admitiam a hipótese de procurar emprego fora da sua zona de residência, segundo dados do Eurostat divulgados esta terça-feira. Mesmo assim, Portugal tem a percentagem mais baixa entre os países da União Europeia.

Portugal, Suécia (34%) e Espanha (36%) são os países com menores percentagens de desempregados jovens da União Europeia (UE), onde a média de desempregados entre os 20 e os 34 anos de idade que não colocam a hipótese de procurar emprego fora do local de residência é de 50%.

Ainda segundo os dados do Eurostat, Portugal foi também o país da UE onde mais jovens no desemprego se mostraram disponíveis para sair do país com o objetivo de conseguir um emprego em 2016. Neste ano, 29% dos jovens desempregados admitiam a possibilidade de mudar de localidade dentro do país, 16% contemplava a hipótese de emigrar dentro da União Europeia para procurar emprego e 25% consideravam ir para outro país fora da UE em busca de emprego.