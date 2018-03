Procuradores do Ministério Público acusam juiz de bloquear investigação à EDP

Magistrados do Ministério Público (MP) acusam o juiz de instrução criminal Ivo Rosa de estar a bloquear a investigação às suspeitas de corrupção que envolvem os contratos de receitas garantidas da EDP (os CMEC). Os investigadores do MP vão recorrer ao Tribunal da Relação, depois de terem sido impedidos de aceder a informações sobre o caso BES, avança o jornal “Público”.

O pedido para que se realizasse na investigação ao BES uma “pesquisa informática no sistema Nuix atinente aos arguidos/suspeitos” Manuel Pinho, João Manso Neto e António Mexia foi negado por Ivo Rosa. O juiz deu razão aos arguidos, que acusaram os procuradores de quererem aceder a emails sem ordem judicial e pôr em causa “o direito fundamental à reserva da intimidade da vida privada e familiar e o direito fundamental à inviolabilidade da correspondência”.

Este bloqueio na investigação junta-se a outros. Ivo Rosa ter-se-á recusado fazer buscas a casa do ex-ministro Manuel Pinho, que juntamente com António Mexia, é um ex-quadro do antigo BES, e terá impedido o levantamento do sigilo bancário e fiscal de António Mexia e João Manso Neto.