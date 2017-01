Trump demite procuradora-geral que desafiou bloqueio a refugiados

Sally Yates, Procuradora-Geral interina, nomeada pelo ex-Presidente norte-americano, Obama, expressou, numa carta enviada à imprensa, as suas dúvidas face à legalidade do decreto de Trump. Desta forma, ordenou aos magistrados do Ministério Público a não-defesa da proibição dos cidadãos de sete países, maioritariamente mulçumanos. Donald Trump não gostou e acabou por despedi-la, acusando-a de trair o Departamento de Justiça.

De acordo com a declaração do chefe do departamento de Imprensa da Casa Branca, Sally Yates “traiu o Departamento de Justiça, ao recusar-se a aplicar uma ordem legal dada para proteger os cidadãos dos EUA”, acrescentando que a mesma “fez pouco para defender as fronteiras e quase nada para travar a imigração ilegal”.

Após três dias do decreto ter sido assinado por Trump, Yates argumentou não estar convicta quanto à “legalidade” da ordem do Presidente. “Enquanto estivesse no cargo, o Departamento de Justiça não defenderia em tribunal” a decisão de Trump.