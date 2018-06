Procuradora-Geral da República visita comarcas de Évora e de Portalegre este mês

A Procuradora-Geral da República realiza, nos dias 21 e 22 de junho, visitas de trabalho às comarcas de Évora e de Portalegre, anuncia a instituição em comunicado.

Nesta deslocação será acompanhada pelo Vice-Procurador-Geral da República, por um representante do Conselho Superior do Ministério Público e pelo Procurador-Geral Distrital de Évora.

Segundo a PGR, no dia 21 de junho, a Procuradora é recebida, no Palácio da Justiça de Évora, pelo Juiz Presidente da Comarca, pela Administradora Judiciária e pelo Magistrado do Ministério Público Coordenador, bem como por representantes da Ordem dos Advogados e dos Órgãos de Polícia Criminal. Seguem-se encontros de trabalho com os magistrados do Ministério Público das Procuradorias das Instâncias Locais e das áreas de família e menores, laboral, cível e criminal.