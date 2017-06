Procurador-geral norte-americano vai ao Senado responder ao ex-diretor do FBI

O procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, vai comparecer perante o Comité de Inteligência do Senado, a 13 de junho, para responder ao testemunho do ex-diretor do FBI James Comey sobre a interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.

Numa carta citada por diversas agências de notícias, Jeff Sessions diz que, depois do testemunho de James Comey perante o Comité de Inteligência do Senado, “é importante que tenha uma oportunidade de abordar estes assuntos no foro apropriado”, que é será o próprio Comité de Inteligência do Senado.

Em março, Sessions exclui-se de participar em qualquer inquérito sobre as alegadas interferências russas nas eleições, mas reafirmou não ter feito algo inapropriado ao não revelar que manteve um encontro com o embaixador russo nos Estados Unidos.