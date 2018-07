Procura pelas Obrigações do Tesouro leiloados na Bolsa de Valores supera em mais de três vezes a oferta

O leilão decorreu de 29 de Junho a 02 de Julho e no total estavam por subscrever 400 mil obrigações, a custo nominal de mil escudos, para o encaixe de 400 mil contos.

No entanto, a procura ultrapassou ao montante de um milhão e 200 mil contos (1.244.750.000 ecv).

Das 400 mil obrigações do tesouro, apenas 30 mil estavam reservadas ao público em geral. As mesmas têm um prazo de maturidade de 4 anos e uma taxa fixa de 4,1875%.

Esta é o 14º leilão das obrigações do tesouro que a BVC já realizou só neste ano de 2018 totalizando oito milhões e 800 mil obrigações.

As Obrigações do Tesouro (OT) é um título da dívida pública e constituem o principal instrumento utilizado pelo Estado para satisfazer as suas necessidades de financiamento.