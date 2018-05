Processos tributários: um problema de grande dimensão

14.709 processos de contencioso tributário entraram nos tribunais durante o ano de 2017, sendo que os processos findas atingiram os 16.803, permanecendo pendentes 47.836, revelou Irene Neves, juíza desembargadora e presidente dos Tribunais Administrativos Fiscais da Zona Norte. “A dimensão deste problema é preocupante”, referiu no âmbito do 3º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais e Aduaneiros.

Complexidade da legislação fiscal, uma atividade tributária eficaz e agressiva, um comportamento do contribuinte cada vez mais ciente dos seus direitos – para uma estrutura judicia carente de meios técnicos, explicam, na ótica de Irene Neves, a grandeza do problema – apesar de serem neste momento despachados mais processos que aqueles que entram no sistema judicial.

Não há em curso uma reforma estruturante do sistema, disse, mas há uma reforma pontual a incidir sobre diversas áreas. O quadro dos juízes dos tribunais administrativos e fiscais faz parte desse lote: passou de 135 para 219 juízes – não todos em bloco, é certo, mas à medida das possibilidades do próprio sistema. Tribunais centrais administrativos e o próprio Supremo Tributário serão reforçados.