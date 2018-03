Processos do Benfica deixam de ser depositados no sistema informático Citius

De forma a evitar fugas de informação relativas ao Sport Lisboa e Benfica, o processo judicial conhecido por “caso dos emails”, que envolve o clube da Luz, é agora tramitado fora do Citius, plataforma de acesso a informações judiciais para cidadãos, empresas e profissionais de justiça, noticia o “Correio da Manhã” esta terça-feira.

Os magistrados terão jutificado a decisão pela dificuldade de identificar “toupeiras” que entram no sisitema informático da Justiça portuguesa. Os constantes ataques informáticos tambem sustentam a decisão dos magistrados.

A decisão estende-se a diversos magistrados do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e de outras comarcas. O CM refere que já há procuradores e juízes a não colocar peças processuais no Citius, por não confiarem no programa criado para unificar a Justiça nacional.