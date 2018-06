Processo disciplinar impede Bruno de Carvalho de se recandidatar à presidência do Sporting

Bruno de Carvalho poderá não ter condições para se recandidatar a presidente do Sporting Clube de Portugal, por estar suspenso, sob a alçada de um processo disciplinar, estando assim impedido de se recandidatar a qualquer cargo nos órgãos sociais do clube, noticia o jornal “A Bola”.

De acordo com o jornal, só se não for aplicada qualquer sanção, através do processo disciplinar em curso, é que esta situação será revertida.

Citado pela “A Bola”, António Paulo Santos, um dos membros da comissão de fiscalização, adianta que, “neste momento, qualquer um dos membros do Conselho Diretivo está suspenso e, por isso, impedido de se candidatar a qualquer órgão social do Sporting”.