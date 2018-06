“Problemas na saúde continuam a se perpetuar”, afirma PS Madeira

A comissão política do PS Madeira reuniu-se na passada quarta-feira onde a preparação para os estados gerais que se inicia no próximo sábado foram o foco desta reunião. O secretário-geral socialista madeirense, João Pedro Vieira, aproveitou a ocasião para lamentar que mesmo depois de três secretários regionais os problemas se continuam a se perpetuar na Região nesta área.

João Pedro Vieira fez alusão à falta de especialistas em áreas como a anestesiologia, na Região, e a possibilidade de existirem menos médicos internos no próximo ano.

“Termos menos médicos internos é sinal de que não temos neste momento condições para recebermos estes jovens médicos que deveriam ser formados por especialistas que, também eles, faltam no Sistema Regional de Saúde”, diz o socialista madeirense.

Tendo em conta esta situação o secretário-geral do PS Madeira realçou a importância de se discutir a saúde, tal como vai acontecer este sábado, no âmbito dos estados gerais, num debate que inclui o bastonário da Ordem dos Médicos, e o presidente do Conselho Médico da região autónoma, e o ministro da Saúde.

João Pedro Vieira alerta para a necessidade de se encontrar soluções de forma a ter para um sistema de saúde que corresponda às suas reais necessidades.

“Um Sistema Regional de Saúde sem recursos humanos, nomeadamente com falta de médicos internos e com falta de médicos especialistas, é um Sistema Regional de Saúde que está claramente aquém daquele que os madeirenses precisam para verem satisfeitas as suas necessidades na área da Saúde”, clarificou.