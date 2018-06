Problemas de saúde que pode ver no seu rosto

Além de ser o seu cartão de identificação natural, o seu rosto pode sugerir que padece de alguns problemas de saúde, a maior parte deles de índole dermatológica. No entanto, podem haver sintomas mais alarmantes.

Assimetria facial

Comecemos pelo mais grave. A assimetria facial pode ser um sinal de ataque cardíaco. Um rosto diferente do habitual, o entorpecimento de um dos lados da cara e até a dificuldade em falar podem ser sinais de alerta de um ataque cardíaco. Nestes casos, o melhor a fazer é não ignorar os sintomas e ir ao médico.

Descoloração da pele facial

Descoloração da sua complexão também pode ser alarmante. Os especialistas alertam que se o seu rosto estiver mais pálido que o habitual, isso pode indicar anemia – volume de glóbulos vermelhos no sangue mais baixo que o normal. Já um tom de pele amarelado pode ser um sintoma de uma doença do fígado enquanto um tom azulado na boca pode ser sintomática de doenças pulmonares ou cardiovasculares.

Pele rosada

A pele rosada sugere que padece de uma deficiência vitamínica. Se a sua pele se tornar rosada de forma repentina, peça ao seu médico uma opinião para melhorar a sua dieta ou que lhe prescrevas suplementos vitamínicos. Em princípio, não precisa de tomar antibióticos.

Milia

São pontinhos brancos que surgem à volta dos olhos devido à gordura que instala debaixo da pele e que sugerem um défice de vitaminas ou de minerais. Muitas vezes, a causa está na utilização de um creme hidratante desadequado à sua pele. Nesse caso, basta falar com um terapeuta da sua confiança.

Desidratação

A desidratação é falta de água na pele. Para saber se sofre de pele desidratada pode franzir as sobrancelhas e, caso as rugas que se formem permanecerem alguns minutos, é porque sofre de desidratação da pele. Este sintoma é causado pode ser causado por stress ou falta de descanso. É preferível descansar mais do que o costume e aplicar soro na pele para a hidratar.

Rugas

As rugas faciais são um atestado do tempo que levamos na vida. No entanto, também o consumo de açúcar e uma forte exposição solar podem despoletar abruptamente o surgimento de rugas perto dos olhos. Opte por utilizar produtos com ácido hialurónico, que é fundamental para a regeneração da pele, ou à base de retinol, que agem na regeneração celular e esfoliação. Utilize, também, um bom protetor solar.

Acne

Muito comum nos adolescentes com fortes alterações hormonais, o acne também pode surgir já na fase adulta. O acne é causado por bactérias ou por excesso de pele morta. Contrariamente ao que se pode pensar, a esfoliação e a limpeza são contraproducentes, uma vez que expandem o nível de actuação bacteriano. Em vez disso, é recomendável que utilize um esfoliante enzimático para abrir os poros seguido de uma leve aplicação de limpeza.