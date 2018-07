Proativo e ágil: estas são as competências que o CFO do futuro deve ter

“O mercado profissional começa a afastar-se do modelo financeiro tradicional, para aproximar-se de um modelo mais proativo e ágil”. A explicação é de Vasco Salgueiro, senior manager tax & legal da Michael Page na apresentação do estudo “Perspetivas de CFO e Liderança Financeira”, desenvolvido recentemente por esta empresa de recrutamento especializado.

O estudo define o novo perfil de diretor financeiro identificado pelas empresas como proativo, ágil, com pensamento estratégico, focado no planeamento e gestão, com competências comunicacionais e conhecimento técnico.

O novo modelo da profissão extrapola agora as tarefas relacionadas com a análise de números, tesouraria, contabilidade, elaboração de orçamentos e questões fiscais, para exercer funções mais abrangentes na planificação da empresa. Os CFOs , explica a Michael Page passam a desenvolver também estratégias dentro da organização, participam na cultura empresarial da mesma, reinventam soluções para a redução dos custos, aproximam-se das equipas informáticas para conhecerem o sistema de segurança da empresa e ocupam parte da agenda com questões do âmbito da cibersegurança.