Prisa terá contratado Morgan Stanley para vender Media Capital

O presidente do grupo Prisa, Juan Luís Cebrián, contratou a Morgan Stanley para vender a totalidade da portuguesa Media Capital por 450 milhões de euros, revela esta sexta-feira o El Confidencial. O diário espanhol noticia que esta é a forma do maior grupo de meios de comunicação espanhol “desprender-se da Media Capital”, esgotando “toda a munição que ainda lhe resta para apaziguar os ânimos dos accionistas, após o fracasso da venda da editora de livros Santillana”.

Na quarta-feira, a Bloomberg informou que a Altice estaria a estudar uma oferta de compra da Media Capital, a empresa dona da TVI. De acordo com a agência noticiosa, que cita fontes com conhecimento do processo, a operadora de telecomunicações liderada por Patrick Drahi está a estudar a possibilidade de avançar com uma oferta para comprar a dona da TVI.

Ao que o Dinheiro Vivo apurou, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) já pediu esclarecimentos sobre o negócio entre a Altice e a Media Capital. A operação dever-se-á à possibilidade de a espanhola Prisa estar disponível para vender a sua participação de 95% da Media Capital, que avalia num valor entre 300 e 500 milhões de euros. As ações da Media Capital estão a valorizar 13,6% esta sexta-feira, 9 de Junho, para 2,84 euros, na NYSE Euronext Lisbon.