Prisa desiste da venda da Media Capital à Altice

O grupo espanhol Prisa terá desistido da venda da Media Capital (detentora da portuguesa TVI) à Altice, segundo noticia o jornal espanhol “El Confidencial”. A decisão da Autoridade da Concorrência (AdC) sobre o tema ainda não foi conhecida, o que deverá acontecer na próxima semana, mas os espanhóis já terão abandonado o negócio.

Quase um ano depois da primeira proposta, o prazo para a conclusão do negócio terminou à meia noite de sexta-feira e não será prolongado, segundo escreveu o jornal espanhol. A Prisa terá considerado que a Altice não está disposta a continuar as negociações para avançar com a operação e terá, por isso, decidido não prosseguir com qualquer esforço nesse sentido.