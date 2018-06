Prisa cai mais de 8% em bolsa, depois de desistir da venda da Media Capital

As ações do grupo espanhol Prisa estão a afundar mais de 8% em bolsa, após ter sido confirmado o fim do acordo com a Altice para a compra da Media Capital, dona da TVI. Esta é a maior desvalorização da cotada espanhola desde junho do ano passado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Prisa explica que o fim do negócio “surge como consequência de não se ter cumprido na data limite acordada entre as partes a última das condições suspensivas que se encontrava pendente de cumprimento, relativa à obtenção pela Meo da autorização da operação por parte da Autoridade da Concorrência portuguesa”.

Quase um ano depois da primeira proposta de compra a Media Capital, o prazo para a conclusão do negócio terminou à meia noite de sexta-feira e não vai ser prolongado. A Prisa considera que a Altice não está disposta a continuar as negociações para avançar com a operação e decidiu, por isso, não prosseguir com qualquer esforço nesse sentido.