Prioridade à proteção dos investidores vai reforçar acesso das empresas ao mercado de capitais

O acesso ao mercado de capitais pelas empresas será reforçado com o aumento da proteção dos investidores, segundo 46% de representantes de empresas, governos e reguladores de Portugal e de países do Médio Oriente e Norte de África.

Na reunião do grupo MENA (Middle East and North Africa)-OCDE, sob o tema “Policy options to achieve sound corporate governance for competitiveness”, que teve início esta quarta-feira, 4 de julho, em Lisboa e termina hoje, representantes de vários países da região, entre os quais a presidente da Comuissão do Mercadod e Valores Mobiliários (CMVM), Gabriela Figueiredo Dias, debateram múltiplas dimensões do governo das sociedades na região.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, justificou a ligação ao grupo MENA com a posição geográfica de Portugal : “Somos um país atlântico, mas pertencemos ao Mediterrâneo”, disse. No discurso na sessão de abertura, Santos Silva destacou que a corporate governance “é um tema importante para responder aos problemas dos investidores, do comércio e da coesão social”, classificando como “muito importante a cooperação” neste domínio.