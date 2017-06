Principal suspeito do atentado de Estocolmo confessa autoria do crime

O principal suspeito do ataque com um camião, em Estocolmo, na Suécia, o uzbeque, de 39 anos, que se acredita ser Rakhmat Akilov, confessou ter “cometido um ato terrorista“. A confirmação foi dada pelo advogado do arguido ao Tribunal Distrital de Estocolmo, que desde as 10h00 locais (9h00 em Lisboa) está a interrogar o suspeito.

Apesar de estar presente na audiência, Rakhmat Akilov nada disse perante o juiz. A declaração veio da parte do seu advogado que indica que “Akilov reconhece ter cometido um ato terrorista e aceita ser colocado em prisão preventiva”.

O atentado de Estocolmo ocorreu na passada sexta-feira, quando um camião entrou na zona movimentada de Drottninggatan, no centro de Estocolmo, e abalroou uma multidão. Quatro pessoas (dois suecos, um britânico e um belga) terão morrido. Outras dez pessoas continuam ainda hospitalizadas, quatro delas em estado considerado grave.