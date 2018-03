Principal advogado de Trump no caso da alegada ingerência russa demitiu-se

O principal advogado de Donald Trump para a investigação especial em torno de uma possível ingerência russa nas eleições norte-americanas de 2016 demitiu-se esta quinta-feira, segundo adianta o “The New York Times”. O jornal cita duas pessoas conhecedoras da matéria e explica que John Dowd deixou o cargo depois de concluir que Trump ignorava os seus conselhos.

O jornal norte-americano diz ainda que enquanto John Dowd esteve à frente do processo, a equipa aconselhou Donald Trump várias vezes a cooperar com a investigação liderada por Robert Mueller. “Adoro o Presidente e desejo-lhe tudo de bom”, afirmou John Dowd à CNN.

Em resposta, Jay Sekulow, um dos outros advogados de Trump, disse que “John Dowd é um amigo e tem sido um membro valioso da nossa equipa legal. Continuaremos com a nossa representação do presidente e a nossa cooperação com a investigação especial”.