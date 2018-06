Primeiro voo da TAP entre Lisboa e Nova Iorque foi há 50 anos. Companhia celebrou desta forma

Foi há cinquenta anos que a TAP estreou a sua ligação entre Lisboa e Nova Iorque. Para comemorar o quinquagésimo aniversário da rota Lisboa-JFK, a transportadora aérea portuguesa inaugurou a dia 14 de junho, uma campanha publicitária para promover o seu program Stopover, em “800 painéis publicitários e 400 táxis” da cidade que nunca dorme, avança a empresa em comunicado.

O programa Stopover da TAP permite a qualquer passageiro da transportadora com destino à Europa, África, Açores e Madeira, via Lisboa ou Porto, de pernoitar nestas cidades entre uma a cinco noites, sem qualquer custo acrescido. Com este programa, os passageiros beneficiam ainda de descontos em mais de 150 hotéis, uma garrafa de vinho em restaurantes selecionados, entradas em museus e actividades turísticas grátis.

Com o Stopover, a TAP reforça a sua ação de marketing na América do Norte, um mercado que se tem mostrado muito proveitoso para a empresa desde a privatização com a abertura de três novos destinos, em 2016, nas cidades de Boston, Nova Iorque e Toronto e voos diários para Miami e Newark.

Em comunicado, a empresa indica que “em resultado desse investimento, o mercado dos Estados Unidos mais do que triplicou a sua importância para a TAP em termos de volume de receitas”. Desde a abertura destas ligações para o continente norte-americano, a companhia aérea já transportou mais 1,3 milhões de passageiros, dos quais 62.000 no mês de maio de 2018, o que é um aumento de 10,4% no mês homólogo.

A TAP prevê ainda tornar-se mais competitiva com a chegada dos novos aviões no final de 2018, que lhe permitirá uma economia de custos e, consequentemente, aumentar o número de passageiros e de destinos naquela região.

Em parceria com a JetBlue, companhia aérea norte-americana, a TAP “liga já os seus voos em Boston e JFK a 34 destinos” daquela empresa, entre os quais, São Francisco, Orlando, Chicago, Detroit e Las Vegas.

O programa Stopover é fundamental “para a estratégia de conquista dos Estados Unidos”, anuncia a TAP.