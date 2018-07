Primeiro observatório português de educação para os media nasce na UMinho

“Em tempo de desinformação e de fake news, torna-se necessário e urgente apostar na promoção de competências críticas face aos media e às novas redes e plataformas digitais, quer de leitura informada quer de utilização esclarecida”, justificam os coordenadores do MILobs – Observatório Media, Informação e Literacia.

Coordenado pelos investigadores Manuel Pinto e Sara Pereira, o observatório é o corolário de quase três décadas de trabalho nesta área pela UMinho.

Em comunicado, a Universidade do Minho vinca tratar-se de um serviço à comunidade, sem fins lucrativos, que quer ter “um papel de relevo na vertente documental e informativa ligada à literacia mediática, educação, comunicação e cultura, acompanhando e registando o que vai ocorrendo na investigação, na formação, na produção de recursos, em projetos no terreno e nas políticas deste âmbito em Portugal e no estrangeiro”.