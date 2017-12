Primeiro-Ministro de Israel admite que mais países mudem embaixadas para Jerusalém

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, admitiu à CNN que mais países podem mudar as suas embaixadas para Jerusalém depois do anúncio do presidente norte-americano, Donald Trump, que reconheceu esta cidade como a capital de Israel.

“Estamos a falar com vários países que estão a considerar seriamente mudar as suas embaixadas para Jerusalém”, afirmou Netanyahu à CNN.

Netanyahu referiu ao canal norte-americano que esta decisão do executivo de Trump vem reconhecer “uma verdade histórica”.