Primeiro jato corporativo da Airbus já está na linha de montagem

O primeiro jato corporativo da Airbus, o ACJ320neo, destinado a empresas para voos de longo curso, já entrou na linha de montagem final da fábrica da construtora aérea francesa, em Hamburgo.

Segundo a Airbus, quer o ACJ320neo, quer o seu ‘irmão’, o ACJ319neo, vão marcar “o início de uma nova era nos jatos corporativos” da empresa.

“Apresentando a maior cabine da sua categoria, o ACJ320neo será entregue à Acropolis Aviation, do Reino Unido, no último trimestre de 2018. Neste trimestre será também entregue um segundo avião à Comlux, da Suíça”, destaca um comunicado da Airbus.

O mesmo documento acrescenta que, “tal como as outras versões da linha A320neo dos aviões comerciais, a família ACJ320neo conta com motores de última geração e ‘sharklets’, que permitem poupar cerca de 15% em combustível e permitem um aumento no alcance destes aviões”.

O ACJ320neo pode transportar 25 passageiros numa distância de 11.100 quilómetros ou 13 horas – permitindo rotas como Londres para Pequim ou Cidade do Cabo e Moscovo para Los Angeles, por exemplo.

Por seu turno, o ACJ319neo pode transportar oito pessoas em trajetos de 12.500 quilómetros ou por 15 horas.

Estes modelos de jatos corporativos assemelham-se em quase tudo aos aviões ‘normais’ da família A320neo para as companhias aéreas comerciais, de já há cerca de 300 exemplares a voar em todo o Mundo, mas têm características específicas como tanques de combustível adicionais para possibilitar rotas de longo curso, escadas incorporadas para garantir autonomia de operação nos aeroportos e uma e uma menor altitude de cabine para maior conforto dos passageiros.

Segundo a Airbus, já existem nove encomendas destes novos jatos corporativos: três ACJ319neo e seis ACJ320neo.