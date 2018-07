Primeira mulher a liderar o ISEG toma hoje posse

A professora catedrática de Finanças Clara Raposo, de 47 anos de idade, toma, esta tarde, posse como presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). Primeira mulher a assumir os destinos da centenária escola de Economia e Gestão, onde é professora catedrática desde 2010, tem como áreas de expertise as finanças empresariais e o corporate governance.

Clara Raposo, que tem experiência internacional adquirida na London Business School e na Universidade de Oxford, liderou diversas equipas de investigação em projetos financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e publicou o seu trabalho de investigação em reputadas revistas académicas internacionais. Possui extensa experiência de ensino e de coordenação de mestrados e pós-graduações, tendo sido eleita Melhor Professor do ano 2016-2017 do ISEG.

Na cerimónia, que decorre no Auditório Caixa Geral de Depósitos do ISEG, pontificam o Reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra, e o presidente do Conselho de Escola do ISEG, Vítor Constâncio. Com Clara Raposo tomam posse como vice-presidentes: Manuel Mira Godinho, Ana Isabel Morais e José Veríssimo. O Conselho Científico será presidido por Nuno Valério e o Conselho Pedagógico por Maria do Rosário Grossinho.