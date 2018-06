Primavera Sound ultrapassa os 100 mil visitantes e regressa em junho em 2019

“Com uma média de 30 mil pessoas em cada um dos três dias no Parque da Cidade, além das cerca de 30 mil que se reuniram em frente à Câmara Municipal do Porto no concerto grátis de Fatboy Slim, no dia 07 de junho, o NOS Primavera Sound recebeu público de mais de 60 países”, lê-se num comunicado divulgado esta noite pela organização, que considerou esta sétima edição como um “ponto de viragem na trajetória do festival”.

Segundo a organização, “há edições que marcam um antes e um depois num festival, e a sétima do Primavera Sound no Porto será lembrada como uma delas”, acrescenta o mesmo documento.

O Primavera Sound 2018 ultrapassou pela primeira vez a barreira dos “100 mil visitantes” com uma programação artística liderada por Nick Cave and The Seeds, Lorde, A$AP Rocky, Tyler, The Creator, The War on Drugs, Fever Ray e Jamie XX, entre outros, consolidando o festival português como “um dos eventos de referência a nível europeu”, acrescenta a organização.