Primavera BSS: volume de negócios cresce 12% em 2017

A tecnológica Primavera BSS alcançou em 2017 um volume de negócios de 22,3 milhões de euros e um EBITDA de 16%, correspondente a 3,6 milhões de euros, registando um crescimento de 12% face ao período homólogo, avançou a empresa em comunicado.

“Tendo em conta todas as dificuldades sentidas nos mercados de Angola e Moçambique, onde a economia tarda em se dinamizar e a desvalorização das respetivas moedas afeta de forma assinalável o nosso volume de negócio e EBITDA consolidado, podemos dizer que 2017 acabou por ser um ano bem positivo para a Primavera e para os seus parceiros, do qual depende sempre o nosso sucesso. Em Portugal, para além do crescimento em vários setores e produtos, apraz-me registar a recuperação de cerca de dois mil contratos de manutenção de software, um movimento do qual obviamente nos orgulhamos, na medida em que pudemos recuperar uma relação de trabalho diário com essas empresas”, explica o co-CEO José Dionísio, citado pelo comunicado.

“Focada e especializada na transformação e qualificação digital das organizações públicas e privadas, a Primavera BSS está presente em mais de 20 países, tendo em 2017 reforçado a sua presença internacional, particularmente nos mercados anglo-saxónicos e da América Latina, através da spin-off Valuekeep, que disponibiliza uma solução global online de gestão da manutenção de equipamentos e ativos”, refere ainda o documento.