O primado do secundário sobre o essencial

Os anos passam, mas, em Portugal, subsiste esta tendência tão singular de evitar debater as questões realmente importantes para o nosso futuro, dando primazia à discussão de temas que não justificam qualquer urgência ou não passam de meras tricas partidárias. Como se o facto de este país ter estado três vezes à beira da insolvência financeira, nas últimas quatro décadas, ainda nada nos tivesse ensinado quanto à necessidade imperiosa de uma estratégia para o nosso devir coletivo.

É chocante esta nossa obsessão pelas irrelevâncias que vão alimentando as tertúlias televisivas enquanto persistem sérias incógnitas quanto ao rumo da economia portuguesa. Não basta ouvirmos mensagens positivas do Governo nem sabermos que se mantém um entendimento perfeito entre o Presidente da República e o primeiro-ministro para dissipar legítimos receios sobre o nosso futuro próximo. Receios agravados pelas incertezas em torno da nova administração norte-americana e pelos processos eleitorais que ocorrerão em França e na Alemanha, verdadeiramente decisivos quanto ao futuro da União Europeia.

Por cá, parece estar a esgotar-se a fase eufórica da “devolução de rendimentos às famílias”, que serviu de cimento agregador da maioria parlamentar formada em novembro de 2015. Hoje, Portugal coloca a sua dívida a 10 anos a uma taxa de 4,2% quando, há alguns anos, não excedia 1,5%. Atualmente, o país vizinho pode financiar-se para a mesma maturidade suportando uma taxa de juro apenas de 1,7%, apesar de se ter confrontado nos últimos anos com uma grave crise no sistema bancário e de se ver a braços com sérias tensões separatistas.