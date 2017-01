Presidente Trump: “Juntos vamos voltar a fazer uma América forte, rica, orgulhosa e segura”

“A partir de agora tudo muda. Este momento é o vosso momento, pertence a todos vocês”. É oficial: Donald Trump tornou-se esta sexta-feira o 45º presidente dos Estados Unidos, numa cerimónia pública na escadaria do Capitólio, em Washington.

No discurso inaugural, o recém-empossado presidente garantiu que a lealdade ao povo norte-americano será a pedra basilar do mandato.

“O dia 20 de janeiro vai ser recordado como o dia em que o povo se tornou soberano. Os homens e mulheres deste país não serão esquecidos”.

Donald Trump começou o seu discurso dizendo que “Washington floresceu mas o povo não beneficiou desta riqueza. Os políticos prosperaram mas perdemos postos de trabalho. O poder estabelecido protegia-se a si próprio mas não protegia o país”.

Sob o olhar atento de uma multidão dividida entre o fervor dos apoiantes e os receios dos críticos, Donald Trump prometeu acabar com o establishment nos Estados Unidos “com trabalho americano e materiais americanos”. Para tal, Trump apresenta “duas pequenas regras: comprar americano, contratar americano”.

“Temos que proteger as fronteiras dos que destroem o nosso país”, reiterou Donald Trump. “Por ano, triliões de dólares voam para fora das nossas fronteiras. À custa disso, tornámos outros países ricos”, defende.

Recorrendo à célebre frase do nativista e isolacionista da Segunda Guerra Mundial Charles Lindbergh, a “América primeiro”, o multimilionário prometeu ainda trazer de volta a segurança, a qualidade do sistema educativo, e acabar com a pobreza e as fábricas abandonadas no país.

No que toca à política externa, o magnata nova-iorquino compromete-se a “unir o mundo contra o terrorismo islâmico radical, que vamos erradicar da face do mundo”. Avança ainda que serão feitas “novas alianças” e que serão “reforçadas algumas das antigas”.

“Juntos vamos desenhar um novo rumo para a América. Quando a América se une é imparável. Não tenham receio, somos protegidos e seremos sempre protegidos pelos muitos homens e mulheres das nossas forças armadas e, sobretudo, seremos protegidos por Deus”, concluiu o 45º presidente.

O discurso demorou, como previsto, um pouco menos do que 20 minutos. Antes disso, Donald Trump prestou juramento sob duas Bíblias – uma sua que guarda desde criança, outra que pertenceu ao presidente Abraham Lincoln. Depois disso, foi saudado com 21 tiros de canhão ao som da banda da Marinha.

Segundo fontes oficiais estarão presentes na cerimónia entre 800 mil a 900 mil pessoas, para assistirem aos festejos associados ou participar em várias ações de protesto previstas.