Projeto europeu está ameaçado pela austeridade, realça presidente grego

Prokópis Pavlopoulos, presidente da República Helénica, disse esta segunda-feira, em Coimbra, que o projeto europeu está ameaçado, avança em comunicado a agência “Lusa”.

Em causa está a crise económica e a política de austeridade, que segundo o próprio “tem de ser mudada”.

O chefe de Estado grego marcou presença na Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra, durante uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Prokópis Pavlopoulos afirmou que Portugal e Grécia “passaram e passam por momentos bastante difíceis, isto por uma política económica de austeridade que criou muitos problemas para a coesão dos nossos países”.

Esta política “criou grandes problemas em toda a União Europeia”, que conjugada com “a crise dos refugiados”, derivada também da “falta de solidariedade de alguns dos nossos parceiros”, diz, cria “problemas existenciais para a Europa e para a sua coesão”.

Prokópis Pavlopoulos defende que esta austeridade tem de mudar “o mais depressa possível” alertando para as suas consequências: “faz aumentar a dívida pública, acentua as desigualdades, aumenta o desemprego, sobretudo dos jovens, e atinge e fere literalmente os alicerces do Estado Social”.

O Chefe de Estado apelou para uma “política de crescimento sustentável, ao invés de uma política de défice que temos neste momento”. “Temos de conseguir também o Estado social”, que é “um elemento essencial da cultura europeia e, portanto, temos de proteger” e “devemos lutar para que estas políticas mudem”, afirmou o Presidente grego. “Estamos a defender não só os nossos povos, mas o ideal e o projeto europeu”, concluiu.