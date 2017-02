Marcelo: “Presidente é uma espécie de Madre Teresa de Calcutá”

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou esta quinta-feira à noite que é uma espécie de mediador entre as lutas políticas em Portugal e comparou-se a Madre Teresa de Calcutá. O Presidente falava durante um jantar com empresários em Madrid, organizado pela Câmara de Comércio Hispano Portuguesa.

“Espera-se que a oposição bata no Governo e que o governo bata na oposição. De facto, parte da lógica. E que o Presidente seja uma espécie de Madre Teresa de Calcutá, (para não ir para a imagem do Papa Francisco que está muito gasta) que estenda o seu amor fraterno”, afirmou o chefe de Estado, citado pela TVI24, arrancando uma gargalhada da audiência.

Marcelo Rebelo de Sousa frisou ainda que o sistema político em Portugal tem linhas sólidas e que existe consenso nas principais matérias. No entanto, criticou as previsões de crescimento económico no país e afirmou que um “crescimento de 1,3% ou 1,4% é curto”.