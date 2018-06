Presidente dos CTT ganha prémio internacional da indústria postal

O presidente executivo dos CTT – Correios de Portugal tornou-se no primeiro CEO português a ser reconhecido pelo World Post & Parcel Awards ao vencer o prémio Industry Leadership 2018, que distingue os líderes dos operadores postais e de encomendas.

Francisco Lacerda foi avaliado por um júri composto por anteriores vencedores, como Philippe Wahl, do La Poste (França), Frank Appel, da Deutsche Post DHL (Alemanha), Moya Green, do Royal Mail (Reino Unido), e Herna Verhagen, da PostNL (Holanda). O presidente dos CTT recebeu a distinção numa cerimónia que se realizou esta terça-feira, em Londres.

“É o reconhecimento do trabalho dos 12 mil colaboradores que, com o seu esforço e compromisso, contribuem todos os dias para a transformação dos CTT, reforçando as fundações de uma empresa moderna, competitiva, sustentável e baseada no digital; uma empresa com os olhos postos no futuro, sem esquecer a herança do seu passado”, afirma Francisco Lacerda.