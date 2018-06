Presidente do Supremo: “A função do advogado é um barómetro da qualidade da democracia”

O elevado nível de participação e as presenças institucionais no VIII Congresso dos Advogados Portugueses são provas da unidade dos advogados em Portugal, segundo a ordem que representa os profissionais. O encerramento do evento, que decorreu entre 14 e 16 de junho em Viseu, ficou marcado por discursos que sublinham a importância da advocacia para a democracia.

“A função do advogado constitui um barómetro da qualidade da democracia. A força e o prestígio da advocacia são sensores da qualidade do Estado de Direito”, afirmou o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, António Henriques Gaspar, no encerramento do congresso. “Uma advocacia forte é a condição necessária à realização da substância da justiça”.

Ao longo de três dias, cerca de 600 advogados aprofundaram questões ligadas o exercício da profissão, organizadas em quatro secções que debateram e deliberaram sobre a Identidade da Profissão, A Tutela dos Direitos, Administração da Justiça e o Aperfeiçoamento da Ordem Jurídica. No final, foram apresentadas cerca de 200 conclusões, em sessão plenária, sobre as quatro áreas.