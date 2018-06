Presidente do sindicato da banca recebe 11 mil euros por mês

O presidente do Sindicato Nacional dos Quadros Técnicos Bancários (SNQTB), Paulo Marcos, recebe por mês cerca de 11 mil euros. Paulo Marcos acumula o vencimento do Novo Banco com o das suas funções sindicais, tendo ainda nos últimos anos visto os seus encargos com deslocações aumentar, avança o jornal “Correio da Manhã”.

Paulo Marcos é o único presidente dos sindicatos que acumula o salário na posição de origem – Novo Banco –com o vencimento na presidência do SNQTB. O jornal indica que o sindicalista aufere cerca de 11 mil euros por mês: cerca de 4 mil do Novo Banco e perto de 7 mil do sindicato. A estes acrescem senhas de presença (algumas no valor de 600 euros) nas várias instituições em que ocupa cargos.

Além disso, Paulo Marcos recebe ainda despesas de representação e de deslocações. Estes registaram acréscimos nos últimos anos, quando comparados com os encargos da anterior gestão. Só os encargos com deslocações subiram de 155 mil euros em 2015 para 237 mil euros.