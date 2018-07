Presidente do Irão na Suíça e Áustria em busca de apoio para o acordo nuclear

O presidente do Irão, Hassan Rohani, iniciou esta segunda-feira uma visita à Suíça e à Áustria que, além da intenção declarada para aumentar as relações bilaterais, busca fortalecer apoio internacional relativo ao acordo nuclear – que os Estados Unidos rescindiram unilateralmente.

A visita de Rohani tem ainda outra intenção: a de consolidar a sua imagem externa – largamente apoiada pelo ocidente desde que chegou a poder, mas que internamente tem sofrido diversos ataques, não só por causa da questão dos Estados Unidos, mas também porque os movimentos religiosos mais conservadores contestam aquilo a que chamam a abertura aos nefastos princípios sociais do Ocidente – como mais uma vez se viu durante o Mundial de Futebol da Rússia. O presidente pode estar prestes a ter de enfrentar uma moção de censura promovida pela oposição.

“Esta visita é uma oportunidade para abordar o futuro do Plano Integrado de Ação Conjunta (PIAC, o acordo nuclear) e outros acordos com a União Europeia, especialmente considerando que a Áustria assume a presidência rotativa da União desde 1 de julho”, disse Rohani, citado por vários jornais, antes de embarcar para a visita. Viena saudou a assinatura do PIAC em 2015.

Rohani recordou ainda que “os restantes signatários do PIAC estão a trabalhar arduamente para o salvar”. Há poucos dias, a União Europeia fez saber que não está de acordo com a imposição de novas restrições económicas a Teerão – mas os Estados Unidos não ‘desarmam’: anunciaram o restabelecimento das sanções económicas já a partir de agosto, altura em que Washington irá restringir a compra de dólares por parte do Irão e condicionar o comércio mundial de ouro, carvão e aço iraniano. A partir de novembro, as restrições serão estendidas ao petróleo, transportes e transações do banco central do Irão.

Mas, mesmo que o resto dos países signatários do acordo não apoie os Estados Unidos, o certo é que as repercussões da sua saída já se fazem sentir no Irão, de forma cada vez mais dramática: multinacionais como a Peugeot, Citroen e Hyundai já anunciaram que vão fechar as suas operações iranianas, ao mesmo tempo que outros grupos internacionais começaram a limitar as suas produções no país. Mas o pior pode estar para vir, quando chegar a vez do petróleo: mesmo companhias que nada têm a ver com os Estados Unidos (do ponto de vista dos acionistas), como a Total e a Eni, estão a rever em baixa a sua exposição aos produtos iranianos.

Neste quadro económico de crescente dificuldade, o rial, a moeda iraniana, sentiu já uma queda brutal, o que levou o governo a impor restrições às importações – com as consequência sociais daí decorrentes a ‘caírem no colo’ de Rohani.

O governo iraniano espera que a União Europeia, que continua a defender o acordo, possa de algum modo compensar as perdas económicas que representa a saída dos Estados Unidos.