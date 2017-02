Presidente do IGCP diz que as taxas da dívida a 4% “são aceitáveis” e “historicamente normais”

A presidente do ICGP (Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública) não quer definir uma linha acima da qual a taxa da dívida portuguesa poderá ser considerada insustentável. Questionada, em entrevista ao Público, se os 5% seriam um patamar limite de sustentabilidade respondeu: “Não sei. O que temos de privilegiar é o risco de refinanciamento. Se tiver um mercado que ainda permite financiar-me, a níveis… na medida em que eu tenho taxas de crescimento nominais superiores à taxa de juro que pago, o meu stock pode diminuir. E vai diminuir ainda mais se eu tiver um superavit primário. Se continuar a ter superavits primários como aconteceu em 2016 e que espero que volte a acontecer este ano, se tudo continuar a evoluir nesse sentido, taxas de 4% são aceitáveis”.

Cristina Casalinho explicou que “só tivemos taxas muito longe dos quatro e qualquer coisa no pico da crise, em 2011, em que estávamos fora do mercado. Taxas em torno dos 4,2% são taxas historicamente normais. O que significa que, se temos taxas médias em torno dos 4,2%, em princípio podemos até ter taxas de financiamento mais altas”.

A yield das Obrigações do Tesouro (OT) portuguesas a 10 anos subiu para acima do patamar dos 4% este ano e já tocou em máximos de mais de dois anos. Os analistas apontam para o acelerar da inflação na zona euro como um dos principais motivos, mas também para os receios sobre se o Banco Central Europeu (BCE) poderá estar a planear já o fim do programa de compras de ativos que tanto tem beneficiado a dívida nacional.

O BCE tem estado a reduzir o volume de compras de dívida portuguesa. Em janeiro esse volume foi de 688 milhões de euros, um mínimo desde o início do programa em 2015, e face aos 726 milhões de dezembro e 1.023 milhões de novembro.

É esta a razão principal para a subida das taxas? “Não consigo dizer se é fundamental, mas o que achamos curioso é que, por exemplo, a Irlanda a partir de dezembro começa a registar uma subida das suas taxas mais acentuada. Isso é algo que, entre os países da zona euro, apenas acontece também com Portugal. E o único factor coincidente entre nós e a Irlanda são as limitações do BCE,” respondeu Casalinho.

Questionada sobre os níveis de compra que podemos prever no futuro, referiu: “A indicação das compras feitas em janeiro parecem-nos um bom indicador daquilo que vai ser o volume normal daqui para a frente”.

Explicou que a dependência às compras do BCE “não é assustador”, porque a subida de taxas de juro da dívida portuguesa está enquadrada num movimento geral na Europa, porque a diminuição da ajuda do BCE já está refletida nos mercados e porque o BCE garante que vai estar sempre com compras regulares, sem uma travagem brusca. “Isso é muito importante, porque o suporte vai lá estar. Se, de repente, o suporte desaparecesse, isso é que poderia ser problemático”.

Ratings sem subidas

Em relação às notações da dívida soberana portuguesa, a presidente do IGCP não prevê subidas nos próximos 12 meses. “Não me parece que nesta ronda tenhamos uma melhoria do outlook. Já tivemos este ano informação da Moody’s e da Fitch sem subidas, e não me parece que a S&P, que tem estado sempre um pouco atrasada em relação às outras, tendo sido mais lenta na subida, o vá fazer”.

Acrescentou que Portugal vai ter de esperar mais seis meses para a subida do outlook “e, portanto, uma mudança de rating antes de 12 meses parece-me difícil”. Em termos dos bloqueios para uma subida, referiu: “Há três aspectos em que os relatórios das agências coincidem: o nível global de endividamento da economia como um todo é elevado, a dívida externa é das mais altas do Mundo — eles já nem distinguem se a dívida é pública ou privada, olham muito mais de uma forma abrangente. O segundo factor é o crescimento e o terceiro o sector bancário, nomeadamente por causa do aspecto das responsabilidades contingentes”.

Reembolso FMI

Cristina Casalinho adiantou ainda ao Público que as autoridades portuguesas já sinalizaram a intenção de pedir aos parceiros europeus uma nova autorização para reembolsar antecipadamente mais 3.500 milhões de euros da dívida ao FMI em 2018. A presidente do IGCP explicou que o Tesouro português prevê antecipar apenas 1,7 mil milhões de euros da dívida ao FMI durante este ano porque esse é, neste momento, o valor máximo que está autorizado a movimentar, tendo que o fazer durante os próximos cinco meses.

“Em 2015, quando começámos os pagamentos, foi-nos dada uma autorização não só pelo Eurogrupo, mas também a 28, pela União Europeia. Essa autorização permitia pagar 14,6 mil milhões, ou seja, metade do total. E o que falta pagar [ao FMI] é exactamente 1,7 mil milhões, que tem de ser pago até ao fi nal de Julho deste ano”, vincou.