Presidente do Eurogrupo “certamente que não” se demite

O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, disse esta sexta-feira que não se demite depois das polémicas declarações sobre os países do Sul da Europa, mostrando-se disponível para cumprir o seu mandato ao fim.

“Certamente que não”, respondeu Jeroen Dijsselbloem aos jornalistas, quando questionado sobre se tem a intenção de se demitir depois das polémicas declarações ao jornal alemão “Frankfurter Algemeine Zeitung”, na qual afirmou referindo-se aos países do Sul da Europa, que “não se pode gastar todo o dinheiro em copos e mulheres e depois pedir ajuda”.

Jeroen Dijsselbloem tem sido fortemente criticado por aquela afirmação, nomeadamente pelo Governo português, que tem defendido o seu afastamento do cargo de presidente do Eurogrupo. “Só sei de duas coisas: Ainda sou ministro das Finanças da Holanda e presidente do Eurogrupo e que o meu mandato no Eurogrupo acaba em janeiro”, afirmou Dijsselbloem aos jornalistas à entrada do Eurogrupo, que decorre esta manhã em Malta.