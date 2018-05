Presidente do Centro Pinus: “Muitas empresas vão fechar”

O presidente do Centro Pinus traça um cenário de catástrofe para toda a fileira empresarial do pinheiro bravo em Portugal, na sequência dos fortes incêndios verificados em Portugal nos últimos anos. Numa entrevista exclusiva ao Jornal Económico, o presidente do Centro Pinus, João Gonçalves, antevê o fecho de empresas, o aumento do desemprego e maiores riscos de desertificação do interior do país, num setor dominado por empresas familiares. Para este responsável, a única solução seria investir 25 milhões de euros por ano durante os próximos 15 anos na reflorestação do pinhal bravo em Portugal, além da necessidade de tratar o pinhal que regenerou de forma natural após os últimos incêndios .

Qual é a importância da fileira do pinho em Portugal hoje?

A fileira do pinho é a mais importante do sector florestal em Portugal. Segundo um estudo recente, por nós encomendado, abrange cerca de 80% dos empregos de todo o sector florestal e de 88% de todas as empresas. Mas tudo isto está em grande risco de desaparecer devido aos últimos anos de fortes incêndios em Portugal. O sobreiro é resistente ao fogo. O eucalipto volta a rebentar. Mas em relação ao pinheiro, mais de 50% perde-se com o incêndio. A área de pinhal em Portugal estará no nível mais baixo de sempre.