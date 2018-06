Presidente da Bolsa de Valores diz que universidades têm papel fundamental na mudança da cultura financeira

O presidente da BVC falava à margem do 6º fórum da Bolsa de Valores de Cabo Verde, em comemoração aos seus 20º aniversários, que teve lugar nas instalações do Instituto Superior Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE) sob o lema “A formação de quadros técnicos do Sistema Financeiro. O papel das universidades, Ensino Secundário e Institutos de Formação profissional.”

“As universidades têm e terão um papel fundamental na mudança da cultura financeira. Principalmente porque estão a formar futuros gestores, administradores pessoas que desempenharão cargos no sistema financeiro ou que no seu dia-a-dia vão necessitar de formação”, acredita.

É que, segundo Lima, a nível mundial tem havido uma alteração no ensino, principalmente na área económica. Isto, porque a crise internacional veio demostrar o quão baixo é o nível de iliteracia financeira das pessoas.