Presidente do BCP paga 82,9 mil euros para ir ao aumento de capital

Nuno Amado, presidente executivo do BCP, comprou no passado dia 25, 12.271 direitos de subscrever acções no aumento de capital do banco a 9,4 cêntimos. Ao preço de 0,785 euros direito.

A juntar aos direitos que já tinha, Amado ficou agora com 63.267 direitos de subscrição do BCP, que permitem comprar 949.005 novas ações, cada uma a 9,4 cêntimos Para comprar estas ações, terá de pagar 89,2 mil euros.

A isto acresce 9.632,7 euros de investimento em direitos, totaliza 98,8 mil euros o investimento de Nuno Amado nesta operação.